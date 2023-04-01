В Петербурге хулиганы избили отца 13-ти детей

Сейчас полиция Петербурга проводит проверку по факту конфликта с участием кавалера ордена «Родительская слава». Все дело в том, что сначала произошло дорожно-транспортное происшествие вблизи улицы Лидии Зверевой.

Там столкнулись две иномарки, в одной из машин за рулем был 60-летний отец 13-ти детей, а в другой — компания мужчин. Сначала был просто словесный конфликт, а потом все дошло до побоев.

Снимали на видео происходящее дети пострадавшего, они же и вызвали тогда полицию. Правоохранительные органы заковали в наручники агрессивных мужчин, а пострадавший был госпитализирован, передает телеканал «Санкт-Петербург».

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