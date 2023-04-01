В России хотят усилить контроль за пропагандой наркотиков в интернете

Правительство России внесли в Госдуму три законопроекта, которые направлены на борьбу с пропагандой незаконного оборота наркотиков в интернете. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Например, за повторную пропаганду наркотиков в интернете (спустя год после прошлого нарушения) могут ввести уголовную ответственность. Уголовное наказание будет грозить тем, кто уже совершил административное правонарушение по этой статье или же вовсе имел судимость.

Лишать свободы смогут на срок до двух лет. Однако есть и альтернативы, говорят в Государственной думе. Например, штраф, исправительные работы, ограничение свободы, уточнили в ведомстве. Эти наказания будут для тех, у кого преступление небольшой тяжести.

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