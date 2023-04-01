В России проиндексировали социальные пенсии

С 1 апреля 2023 года в Российской Федерации проиндексировали социальные пенсии. Эта мера — дополнительная после того, как пенсии подняли на 10% в июне 2022 года. Индексация касается четырех миллионов пенсионеров.

Уточняется, что в общей сложности за год пенсии подняли на 13,6%.

Кто же может получить повышенную пенсию? Те, у кого мало стажа для получения страховой, говорят в пресс-службе Государственной думы.

Ранее стало известно, что Правительство России внесли в Госдуму три законопроекта, которые направлены на борьбу с пропагандой незаконного оборота наркотиков в интернете. В частности, речь идет о введении уголовной ответственности в том случае, если за человеком уже было административное правонарушение за последний год по аналогичной статье. Подробнее об этом вы можете прочесть в нашем материале.