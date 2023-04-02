Глава следкома Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения отца 13 детей

Глава федерального следственного комитета Александр Бастрыкин подключился к делу с избиением пенсионера в Приморском районе. Он потребовал завести уголовное дело. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее стало известно, что 1 апреля два человека избили 60-летнего пенсионера — отца 13-ти детей. Мужчина является кавалером ордена «Родительская слава». Младшие дети записали видео с потасовки, а также и позвонили в полицию.

Как пишет 78.ru, сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии, но планирует ложиться в больницу, пишет издание.

Ранее мы писали, что в Никольское приехала бригада скорой помощи. Причина — некто выстрелил из травматического пистолета в лицо пятикласснику.

Также стало известно, что в России хотят усилить контроль за пропагандой наркотиков в интернете.