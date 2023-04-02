Метель перенесла вылет из Норильска в Петербург

Непогода — штука неприятная, ведь она может перенести или вовсе отменить вылеты, Увы, не стал исключением и сегодняшний день. Так, например, 2 апреля задержан рейс из сибирского города Норильск в Петербург.

В чем же дело? Всему виной метель, утверждает ТАСС. Помимо Петербурга, пока не могут состояться рейсы еще в десять российских городов.

Что касается Пулково, то на данный момент имеется информация о задержке вылета в Ижевск, Хургаду. Вовсе отменен рейс в Ош. На прилет в Северную столицу на данный момент задержек нет.

Ранее стало известно, что, как говорят в Ассоциации туроператоров России (АТОР), стоимость путевок для поездок в Турцию может подняться на 30% в сезон. Подробнее о том, когда и почему сложится такая цена, вы можете прочесть в нашем материале.