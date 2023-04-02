Россияне рассказали, почему боятся искусственного интеллекта

То, что искусственный интеллект уже вполне обычная часть нашей жизни, уже ни для кого не секрет. Вот только, кажется, не все к этому готовы. Так, 17% россиян заявили, что вовсе боятся развития искусственного интеллекта.

Примерно 43% его не боятся, еще 40% не могут дать точный ответ.

Восстание машин?

Так, почему же возникает страх? Судя по комментариям, некоторые боятся потери рабочих мест, а также того, что искусственный интеллект начнет развиваться бесконтрольно.

Кто-то считает, что он может привести к деградации человечества и неподконтрольным ситуациям. Есть и те, кто боится восстания машин против людей — проще говоря киберапокалипсиса.

Однако доля тех, кто не боится, все-таки побольше. Отсутствие страха они объясняют так: замены на роботов целиком и полностью не произойдет, а при грамотном подходе он скорее и вовсе упростит нашу жизнь. Также люди считают, что за этим попросту будущее. Неподконтрольного развития такие люди тоже не ожидают, по одной простой причине — искусственный интеллект не может развиваться без помощи человека, говорится в телеграм-канале «Опросы и замеры».

А возможно ли?

Пожалуй, исключать восстание совершенно полностью и наверняка все-таки нельзя. Несмотря на то, что техника вовсю развивается, ей все также свойственно давать сбои.

Ранее на на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey (AI Journey), еще в 2020 году, президент России Владимир Путин также заявил, что не исключает такого расклада.

«Есть опасение, что они будут контролировать людей. Но люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе — есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть», — прокомментировал он.

Мы не допустим

В январе 2022 года Илон Маск заявил, что думает о создании сильного искусственного интеллекта (AGI). Поясним: такой искусственный интеллект может быть наделен вполне себе человеческими качествами, приобрести сознание и принимать себя за личность. Тогда Маск словил шквал негатива, ведь люди возвращались все к тому же страху — восстание машин.

Маск заверил, что постарается такого не допустить, а сделает все возможное, чтобы искусственный интеллект не мог получить доступ к управлению другими андроидами и создать армию разумных машин.