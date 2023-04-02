Петербурженка купила мясорубку с криминальным сюрпризом

Как стало известно Gazeta.SPb от источника в правоохранительных органов, 1 апреля в полицию обратилась петербурженка. Все дело в том, что ей пришла немного необычная мясорубка, с сюрпризом.

Так, еще 29 марта женщина через сервис с объявлениями откликнулась на пост о продаже мясорубки. В субботу, 1 апреля, она пришла за своей посылкой, забрала ее домой. Вот только выяснилось, что там совсем не только мясорубка.

Рядом с ней в коробке также были предметы, похожие на пистолет и патроны. По результатам экспертизы выяснилось, что это списанный пистолет и семь патронов. В целом, и оружие, и четыре из семи патронов были пригодны для стрельбы.

Теперь правоохранительные органы разыскивают владельца оружия.

Ранее сообщалось, что в Шушарах мужчину задержали за понажовщину. Прибывшие на место происшествия полицейские увидели, что у подъезда с ножевыми ранениями лежит 38-летний мужчина.