В апреле сугробы в Петербурге не по-весеннему подросли

Казалось бы, во всем мире говорят про глобальное потепление, а петербургским сугробам хоть бы хны. По данным на 2 апреля они подросли до 20 сантиметров. Такие данные приводит главный городской синоптик Александр Колесов в своем телеграм-канале.

С его слов, такого в городе не было уже очень давно. За последние 60 лет такое «чудо» случалось всего дважды: 5 марта 2011 года — 73 сантиметра снега (однако к апрелю он все-таки уже таял) и 2 апреля 2013 года — 22 сантиметра.

Чего же ждать дальше, пока судить сложно, ведь прогнозы — дело неблагодарное, особенно в таком непредсказуемом городе как Санкт-Петербург.

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