Литва приостановила пропуск грузовых авто из Калининградской области

Литва временно приостановила пропуск грузовых авто из Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба федеральной таможенной службы Российской Федерации в своих социальных сетях.

Уточняется, что решение о приостановке было принято 2 апреля в 02.00. Причина — сбой литовских таможенных информационных систем. Пока что прием и оформление грузового транспорта так и не проводится. На выезд из РФ в сторону Литвы сейчас стоят 80 большегрузов.

В ФТС РФ просят учитывать этот аспект при перемещении транспортных средств через МАПП Чернышевское.

Российские программные средства работают в штатном режиме, отмечают в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Петербурге ищут подрядчика, который разработает рабочую документацию для участка Невско-Василеостровской линии. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

общество


 

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