В России госпитализировали с коронавирусом 589 человек

Коронавирус все еще на плаву — продолжает мучить жителей вовсю своими неприятнейшими симптомами от банальной температуры до потери обоняния. Управление Роспотребнадзора Российской Федерации отчиталось о количестве зараженных за последние сутки.

Так, по последним данным, на 2 апреля госпитализировано 589 человек. Этот показатель на 49,4% меньше по сравнению с 1 апреля. В то же время стало известно, что из российских медучреждений выписано в связи с выздоровлением 9 833 человека. Однако и это на 20% меньше по сравнению с 1 апреля;

Также сообщается, что выявлен 9 591 новый случай COVID-19 и подтвержден 31 летальный исход, пишет пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что следственный комитет выложил видео с кадрами с места происшествия — кафе на Университетской набережной, где сегодня прогремел взрыв.