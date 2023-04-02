Следком РФ показал кадры с места взрыва кафе на Университетской набережной в Петербурге

Следственный комитет выложил видео с кадрами с места происшествия — кафе на Университетской набережной, где сегодня прогремел взрыв. По опубликованным кадрам можно заметить, что имеются значительные разрушения.

Как минимум, в результате взрыва на первом этаже здания полностью выбило окна, осколки стекла разлетелись по тротуару. Внутри помещения также разбросало столы и стулья.

Ранее стало известно, что взрыв унес жизнь российского военного корреспондента Владлена Татарского. Также появилась информация о том, что всего пострадало 25 человек, присутствующих в этот вечер в кафе. Из них 19 госпитализировали в медицинские учреждения с ранениями различной степени тяжести.

Следственный комитет Российской Федерации уже завел уголовное дело. Статья — убийство общеопасным способом. Ранее мы собрали в одном материале всю информацию о произошедшем.