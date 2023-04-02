Проведено еще 87 тысяч тестов на коронавирус в России

По информации российского Управления Роспотребнадзора, в стране за последние сутки — 1 апреля — было проведено 87 тестирований на новую коронавирусную инфекцию.

В совокупности с начала пандемии (с 2020 года) россияне сдавали тесты на наличие новой коронавирусной инфекции 333 миллиона раз.

Данные официальные, поступают из оперативного штаба один раз в сутки. Остальные цифры попадут в статистику на следующий день, напомнили в Управлении Роспотребнадзора Российской Федерации. Вся информация о количестве зараженных, госпитализированных, умерших и выздоровевших публикуется на портале «Стоп коронавирус».

Ранее стало известно, что в Петербурге произошел взрыв 2 апреля. В результате есть погибший — российский военный корреспондент Максим Фомин, более известный под своим псевдонимом Владлен Татарский.

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