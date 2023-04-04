Бюджет Петербурга за год подрос на 16 миллиардов рублей

В сравнении с 2022 годом, доходы бюджета Петербурга подросли на 16 миллиардов рублей. В процентном соотношении рост составил 6,3%. Такие данные приводит пресс-служба комитета финансов.

По имеющейся информации, за первый квартал 2023 года, в городскую казну поступило 271,8 миллиарда рублей. Это составляет 26% от плана на год. Из этой суммы около 90% составили налоговые платежи, еще 8% — налоговые доходы и примерно 3% — межбюджетные трансферты из других бюджетов.

Объем собранных налогов за январь-март также подрос — +8,4 миллиарда рублей или 3,6%. Самый заметный прирост показали сборы налога на прибыль организаций, которые выросли на 21,3% до 136 млрд рублей.

Ранее стало известно, что пожалуй, ни для кого не секрет, что российские бренды прямо-таки активизировались после ухода с рынка западных и американских компаний. Только за первый квартал 2023 года в ТЦ Петербурга появилось 40 новых магазинов.