На путепроводе над КАД частично перекроют движение

С 8 по 14 апреля на 39-м километре КАДа, на транспортной развязке — на пересечении с Рябовским шоссе — горожан ждут дорожные ограничения. Об этом рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Здесь подрядная организация будет заниматься ликвидацией колейности покрытия дороги. В связи с проведением этих работ одну полосу в сторону Всеволожска закроют. По второй полосе проехать будет можно, но со скоростью в пределах 40 километров в час.

Специалисты установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и световую сигнализацию, говорят в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ранее сообщалось, что самолет, летевший из Петербурга в Самару, столкнулся с неприятным инцидентом. Об этом рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.