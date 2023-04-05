В мае Россию и Марокко вновь свяжут авиарейсы

Думали уже, как провести майские праздники? А что, если выбраться на эти деньки в небольшое путешествие? Выбор для россиян постепенно расширяется. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», начиная со 2 мая возобновляется авиасообщение между Россией и Марокко.

Летать будет авиакомпания Royal Air Maroc, уточнили в Ассоциации туроператоров России. По имеющейся информации, вылеты запланированы из московского аэропорта «Домодедово». Вылететь в Марокко можно будет два раза в неделю — по средам и пятницам.

Это расписание будет действовать до конца летнего сезона.

Ранее сообщалось, что жители Северной столицы стали реже приглядываться к турам по раннему бронированию, спад составляет около 20-30%. А вот цены на туры подросли при этом прилично — на 20-40% — средний чек на человека достигает 50-70 тысяч рублей.