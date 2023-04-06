Стало известно, сколько западные бренды потеряли после ухода с рынка России

В течение последнего года с российского рынка иностранные бренды уходили довольно-таки массово. По предварительным данным, покинувшие российский рынок бренды потеряли около двух миллиардов долларов.

Как пишет «Коммерсантъ», большинство из ушедших брендов сделали это по собственному желанию или же из-за сложностей с организацией бизнеса в России ввиду санкционного режима.

Так, с 24 февраля 2022 года российский рынок покинули или ограничили свою деятельность на нем 180 зарубежных брендов. Тяжелее всех в плане финансовых потерь сейчас шведской H&M, испанской Inditex (Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие) и IKEA. Они в совокупности потеряли около миллиарда долларов. Также отмечается, что почти половина брендов покинули рынок РФ в связи с логистическими трудностями и экономическими ограничениями.

Однако российский рынок не испытывает недостатка ассортимента. Например, только за первый квартал 2023 года в ТЦ Петербурга появилось 40 новых магазинов. Этот показатель на 25% больше прошлогоднего, говорят аналитики Nikoliers. На рынок пришли ANNA PEKUN и 2MOOD, MUSTANG и LICHI, SARTO REALE, Elis Fashion Rus, Giovann iBotticelli, Bogatto и Jeans Dean.

Пожалуй, если вдруг западным брендам захочется вернуться в Россию, им придется очень постараться, чтобы найти себе местечко. Например, российские бренды уже вовсю выгоняют японский бренд Uniqlo. Теперь российский бренд Gloria Jeans займет 1,1 тысячи «квадратов» на двух этажах в «Доме мод» на Петроградской стороне.

Что же будет дальше, пока вопрос открытый. Однако уже стало известно, что обновленные магазины Zara выйдут на российский рынок в апреле-мае.