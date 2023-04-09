Обвиняемая во взрыве кафе на Университетской набережной Дарья Трепова сотрудничает со следствием

Девушка, которую обвиняют в теракте в кафе Петербурга, Дарья Трепова, сотрудничает со следствием. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органыю

Все показания Треповой сейчас тщательно проверяются следственной и оперативной группами. В эти группы входят десятки человек. Сейчас следствие устанавливает весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой.

Отрабатываются все возможные версии и мотивы теракта. В интересах следствия в правоохранительных органах не уточнили детали работы следственной группы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге заметили сильно исхудавшего серого тюлененка. Его отправили в Центр спасения тюленей, который находится в Репино. Также стало известно, что в 04.32 поступил сигнал о возгорании в Курортном районе на Главной улице, дом 17. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

общество петербург теракт


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Обвиняемая во взрыве кафе на Университетской набережной Дарья Трепова ...
На участке между развязками с ЗСД и Таллинским шоссе прикроют одну полосу
Тотальный диктант написали порядка 10 тысяч петербуржцев
В Петербурге спасли сильно исхудавшего тюлененка
В Курортном районе пожаре погибли два жителя
В петербургском ТЦ девочка сломала плечо
С предпринимателя в Петербурге стрясли 8,5 миллиона за «безопасность ...
Петербуржцы поддерживают закон об обучении будущих владельцев собак