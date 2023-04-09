На внешнем кольце КАД в Петербурге на скорости перевернулось авто

На внешнем кольце КАД, на 67-м километре произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. На большой скорости там перевернулся автомобиль. Об этом сообщает телеграм-канал «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

«Внешнее кольцо. Кто-то очень быстро разогнался и перевернулся. Вроде как пока жив», — говорится в сообщении.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», сейчас вблизи этого участка дороги формируется серьезная пробка в направлении от Пулковского шоссе в сторону Вантового моста.

Ранее сообщалось, что в Петербурге на Загородном проспекте вечером в пятницу произошло дорожно-транспортное происшествие. Тогда было известно, что в нем пострадала актриса дубляжа Елена Шульман. Сейчас стало известно, что ДТП случилось с участием троллейбуса, а актриса мертва. Подробнее о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале.