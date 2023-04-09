Целый арсенал оружия нашли у жителя Ленобласти дома

Сотрудниками полиции Кировского района Ленобласти задержан за поножовщину житель Заречной улицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 8 апреля в ночи в полицию поступило сообщение, что на Заречной улице нашли 45-летнего мужчину с ножевым ранением шеи. Его пришлось госпитализировать. Позднее задержали 56-летнего соседа пострадавшего.

Как оказалось, они вместе распивали алкоголь, потом между ними возник конфликт, в ходе которого один другого и ударил в шею ножом.

Кроме этого, полицейские забрали у задержанного два ружья, пневматическую винтовку, два пневматических пистолета, дымовую шашку, 16 патронов, саундмодератор, ружейный обрез со следами коррозии и оружейные детали.

Изъятое направлено на экспертизу. На данный момент известно только то, что ни один из участников конфликта не является владельцем оружия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.