Живой, и даже шевелится: что происходит с рынком недвижимости в Петербурге

Стоит ли ждать снижения цен на новостройки Петербурга? Таким во по ссылке.просом задается, всяко, немало людей. По мнению экспертов в сфере недвижимости, пока дела обстоят не в пользу петербуржцев.

Так, например, эксперт петербургского рынка Ольга Эбель фиксирует тенденцию к снижению спроса на новостройки. По ее словам, все дело в падающих доходах, а также снижении номинальных цен предложения. Эксперт Петербургского рынка Ольга Эбель дала свой прогноз относительно цен и спроса на новостройки.

По ее мнению, каких-либо снижений в цене не стоит ждать как минимум полгода. Скорее сейчас можно говорить о стабильном, но небольшом росте стоимости. Она отмечает, что вторичный рынок начал восстанавливаться, а квартиры лучше продаваться.

Из-за этого на первичный рынок пришли люди с деньгами от продажи своих готовых квартир, отмечает эксперт. С ее слов, на новостройки спрос сейчас довольно-таки хорош.

Кроме того, важным фактором покупки квартир в новостройках является комфорт, который здесь существенно выше, чем в старом фонде.

Ранее мы писали, что всегда были те, кто был бы не прочь заполучить квартиру в Петербурге или Москве. Что касается первого, то спрос на покупку квартир в местных новостройках со стороны жителей городов-миллионников, вырос более чем в два раза — на 131,55%. Интересно, что в ТОПе интересующихся далеко не только Москва, есть города и «попроще». Подробности вы можете прочесть по ссылке.