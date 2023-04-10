Получить свидетельства о рождении ребенка можно будет в 15 роддомах Петербурга

На сегодняшний день для родителей в Северной столице имеется возможность оформить свидетельство о рождении ребенка сразу в роддоме. Правда, такая функция действует пока только в 15 роддомах города.

Сегодня, 10 апреля, стало известно, что список пополнился больницей №38 имени Н. А. Семашко, рассказывают в пресс-службе правительства региона в социальных сетях.

Фактически, эта услуга может быть многим удобнее, как минимум, в силу того, что так получить свидетельство о рождении можно гораздо быстрее. Также петербуржцы могут зарегистрировать рождение ребенка с помощью «Госуслуг».

Ранее сообщалось, что состоялась встреча депутата Владимира Кошелева и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В рамках встречи было предложено запустить некую единую цифровую платформу спроса и предложения в сфере строительства.