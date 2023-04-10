Минстрой РФ хочет разработать единую цифровую платформу по строительству

Состоялась встреча депутата Владимира Кошелева и председателя правительства РФ Михаила Мишустина. В рамках встречи было предложено запустить некую единую цифровую платформу спроса и предложения в сфере строительства.

Как сообщает NWPress, Михаил Мишустин поддержал эту идею, отметив, что цифровые платформы сейчас — драйвер развития любой технологической отрасли. Кроме этого, он обратил внимание, что в России уже сейчас работает информационная система ценообразования.

Правда, сейчас она работает в пилотном режиме и только в семи субъектах России. В 2023 году к этому проекту хотят присоединиться еще 10 регионов.

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