На Биржевом мосту изменят движение транспорта

С 21:00 10 апреля и вплоть до 16 апреля жителей Петербурга будут ждать изменения в движении общественного транспорта. Все дело в том, что будет производиться демонтаж опоры.

Это отразится на маршрутах проезда автобусов №10 и №191, а также троллейбуса №7. О том, что стоит ждать изменений рассказали в пресс-службе комитета по транспорту города на Неве.

Так,, например, автобус №10 будет ездить от Крестовского острова до Большого проспекта Петроградской Стороны, затем проезжать по Большому проспекту Петроградской Стороны, Тучкову мосту, Кадетской и 1-й линиям Васильевского острова, Университетской набережной, Дворцовому мосту.

Затем автобус будет проезжать по привычному маршруту.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день для родителей в Северной столице имеется возможность оформить свидетельство о рождении ребенка сразу в роддоме. Правда, такая функция действует пока только в 15 роддомах города.