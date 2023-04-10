В Московском районе 9 апреля прошло под звуки стрельбы

В воскресенье, 9 апреля, в полицию Московского района города пришел местный житель. Он рассказал, что у него же дома незнакомый мужчина начал пальбу из травматического пистолета. Все случилось в квартире на Пулковской улице. Как сообщает источник издания в правоохранительных органах, к месту происшествия сразу же выехала полиция.

По имеющейся информации, житель Выборга открыл огонь. Подозревается, что все дело в длительном конфликте между мужчинами. Мужчина выстрелил четыре раза, а после скрылся.

Также сообщается, что пострадавшего пришлось госпитализировать. Ранее судимого мужчину разыскивают. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством с применением огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что с 21:00 10 апреля и вплоть до 16 апреля жителей Петербурга будут ждать изменения в движении общественного транспорта. Все дело в том, что будет производиться демонтаж опоры.