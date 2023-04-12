Музыкальный критик Рудченко объяснил, почему в России не приживается аналог Евровидения

В России неоднократно говорили о том, что имеет смысл создать уже аналог Евровидения — со своими идеологией и взглядами. Однако в новых реалиях мы можем позвать для участия только так называемые «дружественные страны».

Именно формат Евровидения в России не приживется, сказал музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, оценки, критерии этого конкурса для победы — слишком чужды россиянам, поэтому нужно говорить о своем аналоге, но это должен быть совершенно другой дружественный конкурс, считает он.

Так, мы можем пригласить для участия Китай, Республику Беларусь, Казахстан, так как они знают не только нашу культуру, но и песни, говорит эксперт. Не стоит игнорировать и страны Ближнего Востока и Африки, сказал он в разговоре с телеканалом 360.

Другой вопрос заключается в том, будут ли установлены какие-либо фильтры — может быть, песни должны быть только патриотические или только на русском языке.