Совет по правам человека высказался по поводу электронных повесток

Тема с повестками в армию в электронном варианте все никак не хочет утихать. Оно и понятно, тема — остросоциальная. Сегодня глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев обратился в Минцифры. Он попросил ведомство дать разъяснения по поводу того, как все будет работать.

Тем не менее Фадеев в своем обращении (его слова приводятся в телеграм-канале СПЧ) обратил внимание, что любой военнообязанный должен прийти, если получил повестку. Никаких уклонений быть не должно.

«Служба в армии — это конституционный долг. Это важно, и мы поддерживаем создание такого реестра. Но возникают логистические вопросы», — говорит он.

Так, например, не очень понятно, что делать тому человеку, у которого нет аккаунта на портале Госуслуг (в том числе через него хотят рассылать повестки — прим.Ред.). Более того, немало людей, которые так скажем, неоцифрованы — особенно, если речь идет о глубинках. Немало тех, у кого нет смартфона и компьютера.

Кроме этого, под вопросом и та ситуация, если человек болен и не годится для службы, а военкомат из-за незнания высылает ему повестку. Ограничения уже начнут действовать с момента получения. Напомним, что планируется не выпускать уклонистов за границу, не давать им возможность заключать сделки с недвижимостью, а также брать кредиты.

Что же делать и в том случае, когда призывник — вахтовик. Он мог работать месяц на севере и соответственно не проверять свой аккаунт на Госуслугах.

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что уведомление о повестке на Госуслугах можно будет отключить. Будет ли в таком случае наступать ответственность за неявку? Вопрос открытый.