Лжемеханик надул петербуржца посреди Мурманского шоссе

Если вы думали, что сейчас все мошенники перешли на удалёнку, то спешим вас разочаровать — вживую они тоже отлично «работают». Так, например, жертвой афериста стал петербуржец, который ехал по Мурманскому шоссе.

В один момент его остановил водитель, стал уверять, что у первого из капота машины капает масло, да и вовсе виден дым. Тогда он стал убеждать еще и в том, что сам — профессиональный механик и сможет помочь.

Петербуржец, конечно, согласился и дал механику «починить» его авто. Тот бросился «помогать», повозился у машины 15 минут. После выяснилось, что помощь-то совсем не бескорыстная, потребовал заплатить 30 тысяч рублей.

Так как наивный горожанин действительно был благодарен, поэтому деньги перевел. Спустя время он понял, что все с его машиной было в порядке. К делу подключилась полиция.