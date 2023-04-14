В Подмосковье шестилетний мальчик скончался во время занятий в частной школе

В Подмосковье сегодня не без трагедий. Так, стало известно, что 14 апреля в одной из частных школ во время дополнительных занятий скончался шестилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

По имеющейся информации, речь идет о частной школе, которая находится в селе Быково Раменского района. Говорят, что мальчик жаловался о плохом самочувствии классному руководителю прямо во время занятий. В какой-то момент он потерял сознание.

Конечно же, ему сразу вызвали скорую помощь. Однако помощь медиков не увенчалась успехом. Пока что причины гибели ребенка неизвестны, ответ на это даст судебно-медицинская экспертиза.

Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно, что к сожалению, Ленобласть не перестает пополнять свою криминальную повестку. На этот раз стало известно об очередной смерти. В ручье нашли девятиклассницу.