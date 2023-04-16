Семилетний ребенок пострадал в ДТП на ЗСД

К сожалению, без дорожно-транспортных происшествий сегодня, 16 апреля, не обходится. На этот раз авария произошла на ЗСД.

Вблизи «Скандинавии» водитель одного из авто резко потерял контроль над управлением. По информации издания 78.ru, водитель перед этим вовсю лавировал, причем с большой скоростью. Как итог он влетел в отбойник.

К счастью, обошлось без смертельных жертв. Однако пострадал семилетний ребенок, который тогда был в машине. Его госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести, уточняет издание. Про состояние водителя ничего не сообщается.

Ранее сообщалось, что в субботу, 15 апреля, утром в Кингисеппском районе у реки было замечено сгоревшее авто. Более того, в нем также был найден труп. Подробнее о произошедшем происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.