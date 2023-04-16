Полиция подключилась к делу о трупе в сгоревшем авто в Ленобласти

В субботу, 15 апреля, утром в Кингисеппском районе у реки было замечено сгоревшее авто. Более того, в нем также был найден труп. ГУ МВД России по Санкт-Петербургу подключилось к расследованию дела, передает пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы, помимо трупа, отыскали на месте происшествия обгоревший фрагмент ружья «Simson» (принадлежащее скончавшемуся), обгоревшую стеклянную бутылка. Каких-либо подробностей о том, что конкретно случилось и каковы причины, пока не приводится.

Проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства происшествия, прокомментировали в пресс-службе ведомства в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил петербургскому ведомству проверить информацию о гибели актера Вадима Волкова.