Следком выяснит, действительно ли петербургский актер Вадим Волков погиб от столкновения с электросамокатом

Глава федерального следкома Александр Бастрыкин поручил петербургскому ведомству проверить информацию о гибели актера Вадима Волкова. Если информация подтвердится, то местный следственный комитет должен будет завести уголовное дело.

В социальных сетях распространяется информация, что 9 апреля актер скончался, якобы из-за того, что его сбил молодой человек на электросамокате. При этом сбивший был в пьяном состоянии.

В ведомстве добавили, что в стране участились случаи травмирований в результате агрессивной езды на электросамокатах, говорят в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что к сожалению, без дорожно-транспортных происшествий в Ленобласти не обходится. Так, 15 апреля произошло ДТП с участием самосвала и электромобиля. Подробнее о произошедшем ДТП вы можете прочесть в нашем материале по ссылке.