На КАД самосвал влетел в электромобиль

К сожалению, без дорожно-транспортных происшествий в Ленобласти не обходится. Так, 15 апреля произошло ДТП с участием самосвала и электромобиля.

Как пишет Табло СМИ, на внутреннем кольце КАД водитель самосвала по непонятным пока причинам не справился с управлением. За рулем был 26-летний молодой человек. Он на самосвале влетел в электромобиль Nissan Leaf.

Водитель легкового авто не пострадал, однако досталось несовершеннолетнему подростку — 15-летней девочке. По имеющимся данным, девочку пришлось госпитализировать. Медики диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Врачи говорят, что состояние у юной девушки оценивается как средней степени тяжести.

Каких-либо еще подробностей о ДТП пока не приводится. Правоохранительные органы уже подключились к делу и выясняют все обстоятельства произошедшего.