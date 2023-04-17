Агрессивный петербуржец избил сотрудников скорой помощи

Совсем недавно, буквально на днях, житель Петербурга — Приморского района — вызвал себе скорую помощь. Казалось бы, ничего необычного, всем бывает нужно, скажете вы. Но часто ли вы встречаете приехавших к вам медиков с кулаками? Вот именно так и сделал агрессивный петербуржец, передает пресс-служба Росгвардии региона.

Все произошло накануне днем на проспекте Испытателей. Там пьяный мужчина встретил приехавших к нему врачей с кулаками. Из-за этого медикам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Как итог, приехали росгвардейцы, которые и спасли медиков от буйного мужчины. Его доставили в 35-й отдел полиции.

Пострадавшему потребовалась помощь: ему пришлось отправиться в травмпункт.

Ранее сообщалось, что вполне возможно, что внутрироссийские рейсы возрастут в цене на 15-30%, если сравнивать с прошлым годом. Об этом рассказал замминистра транспорта РФ Игорь Чалик.

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