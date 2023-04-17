Петербурженка отсудила 400 тысяч за проезд автобусом по ноге

В Петербурге суд удовлетворил иск местной жительницы — она взыскивала деньги с перевозчика за моральный вред. Все дело в том, что еще в прошлом году в мае ей по ноге проехался автобус.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, с перевозчика взыскали 400 тысяч рублей в качестве компенсации и еще 52 тысячи как за расходы по оплате услуг представителя в суде.

Все случилось в Павловске. Водитель отъезжал от остановки после того, как высадил пассажиров. Вот только он не убедился, что его маневр безопасен. Тогда он и наехал на гражданку, которая выпала из автобуса, ее нога была под колесом.

Ранее сообщалось, что пьяный мужчина встретил приехавших к нему врачей с кулаками. Из-за этого медикам пришлось воспользоваться тревожной кнопкой. Подробности об этом петербургском происшествии вы можете прочесть в нашем материале.

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