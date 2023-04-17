Десять МЧСников выехали на пожар в Невском районе Петербурга

Пожар в Невском районе произошел вечером 17 апреля 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти в своих социальных сетях.

По имеющейся информации, сигнал о возгорании произошел 17 апреля в 19:44 в Невском районе на Дальневосточном проспекте, в доме №11, говорят в пресс-службе спасателей.

Пожар случился в здании, которое, к счастью, не эксплуатировалось. Выяснилось, что там разгорелся мусор на площади в три «квадрата».

В 20:18 пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали.

Для ликвидации пожара к месту происшествия выезжали две единицы техники и 10 человек личного состава.

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