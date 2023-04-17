В России экземпляр гоголевского «Ревизора» выставили на аукцион за 7,5 миллиона рублей

В России с молотка решили продать некий уникальный экземпляр книги писателя Николая Гоголя. Речь идет о произведении «Ревизор». Цена вопроса -7,5 миллиона рублей, говорится в аукционной документации.

Отметим, что названная выше стоимость — исключительно стартовая, то есть фактически продать экземпляр могут куда дороже. Говорят, что этот экземпляр еще 1836 года, ранее им владел актер Александр Никольский. Он активно участвовал в постановках пьес многих как зарубежных и русских писателей.

Ранее сообщалось, что посольство России в своем телеграм-канале дало комментарий по поводу наших соотечественников, которые сейчас находятся в Судане. В частности, одна из россиянок сейчас заблокирована в церкви. Подробнее о том, что сказали в дипмиссии, вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.