В российском посольстве прокомментировали ситуацию с соотечественниками в Судане

Посольство России в своем телеграм-канале дало комментарий по поводу наших соотечественников, которые сейчас находятся в Судане. Как говорят в дипмиссии, как только есть возможность, россиян эвакуируют в места их постоянного проживания или же в здание посольсва.

Также в ведомстве говорят, что в курсе о ситуации с россиянкой, которая вместе с ребенком сейчас заблокирована в церкви в городе Хартуме. В ведомстве отмечают, что пока ситуацию в городе можно охарактеризовать как напряженную, на улицах перемещаться опасно, стоит быть по возможности дома.

Все россияне обеспечены всем необходимым: от воды и еды до предметов первой необходимости. Связь с ними поддерживают специалисты посольства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге суд удовлетворил иск местной жительницы — она взыскивала деньги с перевозчика за моральный вред.

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