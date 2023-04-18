При парламенте Петербурга появится рабочая группа по вопросам домашних животных

При Законодательном собрании Санкт-Петербурга появится рабочая группа по вопросам домашних животных. Она должна заниматься вопросами безопасности животных и гуманного обращения с ними.

По данным на сегодняшний день, в Петербурге есть 300 тысяч собак и ориентировочно миллион кошек, уточняет государственная ветеринарная служба Северной столицы. Вот только не все умеют с ними обращаться, за последний гол число случаев жестокого обращения с питомцами поднялось на 5,3%.

К сожалению, не редки случаи, когда люди поднимают руку на беззащитных зверей. Как пишет «Вечерний Санкт-Петербург», в рабочую группу вошли те люди, которые знают, как достучаться до тех, кто позволяет себе подобное.

Ранее сообщалось, что нередки истории, когда жители-путешественники решаются на игнорирование заполнения декларации на тот или иной груз. На этот раз петербуржца схватили на границы из-за часов.