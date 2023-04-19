В Петербурге сотрудник магазина «Верный» оказался не верен своей компании

Заместитель директора продуктового магазина «Верный» в Петербурге решил не оправдывать название учреждения. Он пришел в полицию, чтобы рассказать, что украл в магазине круглую сумму денег.

Как рассказал источник издания в правоохранительных органах, мужчина пришел с повинной. У него был доступ к кассе, а там был сейф с разменными наличными. С марта 2021 по сентябрь 2022 он доставал оттуда деньги, забирая их себе.

В совокупности он опустошил сейф на 350 тысяч рублей. Свою вину мужчина признал.

Ранее сообщалось, что Парламентарии Петербурга в окончательном чтении поддержали федеральную законодательную инициативу, которая касается освобождения от подоходного налога обладателей бюджетных грантов, премий и субсидий. Подробнее об этом решении вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.