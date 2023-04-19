Интерес к покупке комнат в Петербурге летит вниз

Возможно, сейчас, конечно, не самое время для приобретения жилья. Спрос на комнаты в Петербурге, например, действительно стремительно обваливается. Так, если сравнивать март 2022 года с мартом 2023-го, то обвал более чем на 46%, говорят аналитики «Доли.ру».

Если же сравнивать с 2021 годом, то падение составило 23,4%, а вот в сравнении с 2020-м годом — подъем на 60,5%.

В то же время по итогам марта 2023 года спрос на покупку комнат в Санкт-Петербурге вырос на 18,5% относительно результата за февраль текущего года.

В целом же, с января по март интерес к этому сегменту недвижимости в Петербурге снизился на 49,91%.

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