В Пушкинском районе больше десятка человек эвакуировали из-за пожара

Пожар в Пушкинском районе произошел 19 апреля, говорят специалисты петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях.

Так, 19 апреля днем поступил сигнал о пожаре в Пушкинском районе на Павловском шоссе, дом 31. Все случилось в четырехэтажном доме — жилом. Поясняется, что на втором этаже целиком и полностью выгорела квартира площадью 70 квадратных метров.

Эвакуированы были 13 человек. При этом в один момент специалистами был подан дополнительный номер 1 БИС.

К сожалению, без жертв не обошлось — был обнаружен погибший. Кроме этого, сообщается, что пострадали две женщины, направлены в медицинское учреждение.

К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: пять единиц техники и 23 человека личного состава, говорят в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций в Петербурге и Ленобласти.