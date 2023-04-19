Полиция Петербурга разыскивает причастных к обману пенсионерки

Полиция ищет причастных к мошенничеству в отношении пенсионерки в Петродворцовом районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, 18 апреля к специалистам ведомства обратилась 72-летняя петербурженка. Она рассказала, что с 12 по 17 апреля ей звонили неизвестные. Все время они говорили о том, что на женщину хотят оформить кредит. Чтобы деньги спасти, их нужно перевести на некий безопасный счет.

Как итог, женщина отдала мошенникам путем перевода денег 3,5 миллиона рублей на разные счета.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионера задержан полицейскими в Кировском районе Петербурга.