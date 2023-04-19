В Петербурге отловили обманщика пенсионеров

Подозреваемый в мошенничестве в отношении пенсионера задержан полицейскими в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Так, 13 апреля вечером в отделение полиции обратился 67-летний пенсионер. Он рассказал, что еще 2 марта у него неизвестный обманным путем украл с карточки больше ста тысяч рублей, переведя их на другой счет.

Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). На данный момент сотрудники полиции уже поймали подозреваемого, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что пожар в Пушкинском районе произошел 19 апреля, говорят специалисты петербургского министерства чрезвычайных ситуаций в своих социальных сетях. Подробности о произошедшем вы можете прочесть в нашем материале по следующей ссылке.