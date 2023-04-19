Юрист Безбородова рассказала, что нельзя делать с шумными соседями-меломанами

Бывают случаи, когда соседи ну уж совсем расшумятся, включив свою музыку на полную катушку. Безусловно, это очень раздражает, тогда начинаешь воспринимать происходящее как личную битву. Вот только так делать совсем не стоит, говорит юрист Ольга Безбородова.

По ее словам, безусловно, не стоит затевать драку и бить кого-либо — так вы только заработаете себе уголовную статью, по которой можно отхватить до восьми лет лишения свободы.

Как она рассказала в разговоре с Мойкой78, нельзя также отключать электричество через общий щиток, так как неизвестно, скольким соседям это может также нанести ущерб»,

Нельзя и ворваться домой к шумному соседу, как и устраивать ответный музыкальный флешмоб и барабанить по двери. В этом случае как итог жертвой станет он, а не вы.

Как оказалось, выдавать соседа с потрохами в социальных сетях тоже не стоит, если вы хотите выдать конкретную информацию, ведь тогда ваш сосед может обратиться в правоохранительные органы для защиты своего достоинства.