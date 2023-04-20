В Петербурге становится все меньше долларовых миллионеров

По информации консалтинговой компании Henley & Partners, за последние десять лет количество долларовых миллионеров в Петербурге снижалось — на 38%. При этом Северная столица все-таки вошла в рейтинг самых состоятельных городов.

По подсчетам аналитиков, сейчас в городе живут 6,9 тысячи долларовых миллионеров, 55 мультимиллионеров и семь миллиардеров.

Подсократилось число долларовых миллионеров и в Москве — минус 44% за десять лет. Так, в 2022 году в федеральной столице жили 35,2 тысячи человек с состоянием более $1 млн. Среди них были 250 с состоянием более $100 млн и 28 долларовых миллиардеров.

Ранее сообщалось, что согласно опросу портала SuperJob, ориентировочно каждый пятый школьник решил себе найти подработку в Петербурге. Так, о таком намерении своих детей заявил 21% опрошенных порталом родителей.