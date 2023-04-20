Жители Калининского района первыми получат единые квитанции ЖКХ

Петербуржцы, проживающие в Калининском районе, первыми получат новые единые квитанции для оплаты услуг ЖКХ. Так, квитанции горожане этого района получат свои квитанции в почтовые ящики уже с 1 июня — там будет информация о стоимости коммунальных услуг за май. По имеющейся информации, новые квитанции заполучат около 110 тыс. петербуржцев.

Ранее сообщалось, что в Петербурге начал работу Единый информационно-расчётный центр. Он появился в результате объединения АО «ВЦКП «Жилищное хозяйство» и АО «ЕИРЦ «Петроэлектросбыт», об этом сообщает издание Neva.Today.