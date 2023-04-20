С 16 мая петербуржцев начнут оставлять без воды

Петербуржцев начали морально готовить к тому, что скоро начнется череда отключений горячей воды. Всю информацию у себя публикует городской комитет по энергетике и инженерному обеспечению.

Так, первые отключения горожан ждут уже совсем скоро — с 16 мая. Учтите, что информацию об отключении воды именно в вашем районе вы можете узнать на сайтах теплоснабжающих организаций, все они прибегают к этим мерам в разный период времени.

Например, ПАО «ТГК-1» и АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» решили отрубать горячую воду с 16 мая на срок от семи до 14 дней. В то же время ГУП «ТЭК СПб» примет такие меры с 13 июля, на срок до семи дней;

ООО «Теплэнерго» оставит своих клиентов без горячей воды с 13 июля, до трех дней.

общество отключение воды


 

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