В Петербурге накрыли банду лжеюристов

Полиция Санкт-Петербурга пресекла деятельность лжеюристов, похищавших деньги граждан под видом списания их долгов. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По имеющейся информации, лжеюристы убедили двух женщин оформить новые кредиты на 1,4 миллиона рублей. Эти деньги предлагалось взять, чтобы закрыть старые займы, а после начать процедуру банкротства физлица.

Вот только никакую работу юристы выполнять не стали, а просто забрали деньги себе. Как итог, полиция задержала директора юротдела консультанта, клиент-менеджера и водителя.

У них изъяли технику, печати, банковские карты и более 2,4 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку по факту ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.