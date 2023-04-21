В Ленобласти сотрудники службы доставки напали на своего коллегу

Петербургская полиция занимается розыском работников службы доставки, причастных к разбойному нападению на своего коллегу. Об этом рассказали в петербургском министерстве внутренних дел.

По имеющейся информации, все случилось 19 апреля. В этот день в отделение полиции пришел 21-летний молодой человек. Он рассказал, что стал жертвой разбойного нападения.

Он пояснил, что еще 17 апреля на Коломенской улице Петербурга на него напали его же знакомые — работники того же сервиса доставки.

Нападавшие — два брата возраста 16 и 18 лет. Они распылили слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика, избили его, после чего отобрали у него мобильный телефон.

Как говорит сам пострадавший молодой человек, все дело было в очередности доставки заказа.

В этот же день полиция приняла заявление от пострадавшей стороны и завела уголовное дело по статье о разбое.

Сейчас полиция разыскивает подозреваемых.