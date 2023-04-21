В Выборгском районе пожар охватил балкон жилого дома

К сожалению, сотрудникам министерство чрезвычайных ситуаций не приходится оставаться без работы. Каждый день случаются какие-то происшествия: это могут быть пожары, потопы, а также серьезные ДТП.

Не является исключением и Санкт-Петербург. Что ж, это вполне объяснимо – всё-таки Северная столица – это город- миллионник. На этот раз сотрудники местного министерство сообщили о том, что пожар произошёл Выборгском районе. Все случилось в доме на Поэтическом бульваре 21 апреля около 18 часов вечера.

Как сообщает пресс-служба министерства, пожар происходило в жилом здании, пламя разгорелось на балконе. К счастью, обошлось без пострадавших и тем более погибших. Ведомстве добавили, что к месту происшествия выезжали три единицы специальной техники и 15 человек личного состава. Увы, это не единственный вызов, на который сегодня пришлось выехать специалистам министерства